Gönyeli’de doğum günü partisi: 28 gözaltı

Gönyeli’de akşam saatlerinde polisin bir villaya yaptığı baskın sonucunda 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların villada doğum günü partisi yaptıkları açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınanlardan birinin üzerinde ise uyuşturucu olduğuna inanılan madde çıktı.



Polisin açıklaması şöyle:

“Bu akşam saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Gönyeli’de bir villada doğum günü partisi adı altında eğlence yapan 28 yabancı uyruklu şahıs suçüstü tespit edildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, bahse konu ikametgahta uyuşturucu madde olduğuna inanılan kalıntı bulunması üzerine olay yerine gelmesi sağlanan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı aramada ise ev sahibi A.A.O. (E-27)'nun tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”