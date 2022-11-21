Gönyeli’de çocuklar parka sığmadı

Gönyeli Belediyesi "Park Buluşmaları" kapsamında çocuklar ve aileleri Yusuf Yönlüer Rekreasyon Alanı’nda bir araya geldi, sosyalleşti, keyifli anlar yaşadı.

Yüzlerce çocuk, saatlerce ve anlamlı bir organizasyonda gönüllerince eğlendi.

Hafta sonu gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar hem parkta eğlendi hem de Gönyeli Belediyesi’nin organize ettiği yüz boyama, atla gezme, comedy juggling gibi etkinliklere katıldı. Çizgi film kahramanlarının yanı sıra mini disco gibi etkinliklerle çocuklar hep beraber dans etti, muhteşem vakit geçirdi.

Genç Park'taki gençlik buluşmasının ardından, bu kez çocuklar Gönyeli'de yaşamanın keyfini, güzelliğini, ayrıcalığını yaşadı.

Yüzlerce veli ve çocuk katıldıkları etkinlikte Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’ye bu güzel organizasyon için teşekkürlerini iletti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli de çocuklar ve aileleri ile birlikte oldu, organizasyona emek veren herkese teşekkür etti.