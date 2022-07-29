Gönyeli’de artan okul ihtiyacı görüşüldü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri, Gönyeli Belediye Başkanı. Ahmet Benli ile görüşme gerçekleştirdi.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Gönyeli ve çevresinin yerleşim alanlarının genişlemesine bağlı olarak artan okul ihtiyaçları ve yeni okul alanları alternatifleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, eğitime gösterilen katkılardan dolayı Gönyeli Belediyesi’ne teşekkür edildi.

Toplantıda Gönyeli İlkokulu müdürü de hazır bulundu.