Gönyeli-Alayköy Belediyesi ev sahipliğinde Robofest 2025 için hazırlıklar sürüyor

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, ev sahipliğini yaptıkları RoboFest 2025’e dair açıklamalarda bulundu. Amcaoğlu, adamızın en kapsamlı STEAM festivali için hazırlıkların tüm coşkusuyla sürdüğünü belirtti.

11 Mayıs 2025 Pazar günü Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde (SAM) gerçekleşecek festivalde; 250 öğrenci, 25 takım ve 1000’i aşkın izleyici bir araya gelecek. Bu yılın RoboFest Junior teması ise “Engelsiz Lunapark” olarak belirlendi.

Başkan Amcaoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Heyecan büyük, hedef güçlü bir gelecek! Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak her zaman bilimin ve çocuklarımızın yanındayız. Geleceğin üretken bireylerine ilham verecek bu özel buluşmada, çocuklarımızın hayal gücü ve yaratıcılığı sahneye çıkacak. Tüm halkımızı bu anlamlı güne ortak olmaya, çocuklarımızın emeğine ve hayaline tanıklık etmeye davet ediyorum.”