“Gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf etti”

Üzerinde taşıdığı bıçak ile aralarında husumet bulunan bir kişiyi bıçakla yaraladığı belirtilen zanlı M.A.Ç tutuklandı. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini belirtti.

Yaralama, Ciddi Darp, Darp, Kanunsuz Bıçak Tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M. A. Ç. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Polis, huzurunda bulunan zanlı M. A. Ç.’nin Yaralama, Ciddi Darp, Darp, Kanunsuz Bıçak Tasarrufu suçlarından yargılandığını belirtti. Polis, 19 Aralık tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Lefkoşa'da Yusuf Salih Kaptan futbol Sahasının arka kısmında bulunan elektrik trafosunun yanında, zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı bıçak ile aralarında husumet bulunan ayni yerde sakin 28 yaşındaki işçi Muhammed Waris Ali'yi sırtında yaraladığını, bu sırada zanlının da parmaklarında ve kolunda kesikler oluştuğunu ifade etti. Zanlının aynı tarihte saklandığı yerde tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Polis, olay yerinde yapılan soruşturmada meseleye konu bıçağın tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Ayni tarihte zanlının gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini de anlatan Polis, Muhammed Waris Ali'nin hayati tehlikesi bulunmamakta olup, Lefkoşa Devlet Hastanesinde müşahede altında bulunduğunu söyledi.

“Yaralının sağlık durumuna göre suçlamalar değişebilir”

Verilen gönüllü ifadenin teyit tekzibi gerekmekle birlikte, müştekinin sağlık durumuna göre suçların nevinin değişme ihtimali bulunduğunu belirten Polis, soruşturmanın yeni başladığını söyleyerek, zanlının tahkikatımızın salimen yürütülebilmesi için 3 gün süre ile Polis'te tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutukluluk verildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.