Gol sevinci yaşamak isteyen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Mağusa’da, gol sevinci yaşamak isteyen 15 yaşındaki çocuk, asıldığı kalenin devrilmesi sonucu yere düşerek ağır şekilde yaralandı.
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Futbol oynadığı sırada gol sevinci yaşamak isteyen 15 yaşındaki çocuk, asıldığı kalenin devrilmesi sonucu yere düşerek ağır şekilde yaralandı.
Mağusa’da meydana gelen olayda yaralanan 15 yaşındaki Cahit Ahmet Cangün Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
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Etiketler : futbol, Cahit Ahmet Cangün