“Godot’yu Beklerken” büyüledi

Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro günleri kapsamında, dün akşam Antilogos Tiyatrosu’nun Godot’yu Beklerken adlı oyunu sahnelendi.

Çatalköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, oyun, Kıbrıslı Türk İzel Seylani ve Kıbrıslı Rum Yorgos Kiriaku tarafından, aynı anda hem Kıbrıs lehçesinde Türkçe hem de Yunanca olarak, Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Oyunun sonunda Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik, oyunculara göstermiş oldukları başarıdan dolayı teşekkür edip, çiçek ve plaket takdim etti.

Girne’de de sahne alıyor

“Godot’yu Beklerken” oyunu yarın Girne’de sahne alıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antilogos Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyun, saat 20.00’de başlayacak.

“Godot’yu Beklerken” oyununda pandemi kuralları gereği, 150 kişilik Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’na 70-80 kapasiteyle izleyici alınacağı belirtilen açıklamada, izleyicilerden ayrıca salona girişte 24 saat içinde yapılmış PCR ya da Antijen sonucu isteneceği açıklandı.

Oyunun biletleri Girne Belediyesi yeni hizmet binası zeytin masadan ya da oyun gecesi Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu girişinden temin edilebilecek.

“Godot’yu Beklerken” oyunu, Yazar Samuel Beckett, Konsept-Yönetim-Uyarlama Kostas Sılvestros, Oyuncular İzel Seylani, Yorgos Kırıaku, Ses düzeni Andonıs Andonıu, Dekor / Kostüm Thelma Kasulıdu, Işık düzeni Kulıs Şambdanıs, Yardımcı yönetmen Vasılıs Pafıtıs, Işık operatörü K.S. İhotehnıkı Ekdılosıs LTD., Çeviri / üst yazılar Marıa Chıakalı, Fotoğraf Hrıstos Avraamıdıs, Video / montaj Yorgos Aleksandru, Tanıtım Malzemesi & Program Tasarımı Neofıtos Avraam, Tanıtım Malzemesi hazırlama& İletişim &Halkla İlişkiler Elena Yorgallu, Antilogos Tiyatrosu tarafından hazırlandı.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda oynanacak oyunlar şöyle:

“17 Mart Perşembe “Godot’yu Beklerken”; 19 Mart Cumartesi “Şerefine İnsanoğlu”; 22 Mart Salı “Ah Bu Parasızlık”; 24-25-26-27 Mart “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali.”