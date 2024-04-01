"Göçmen deniz anası kıyılarımızda görüldü"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkemiz kıyılarında göçmen deniz analarının görülmeye başlandığını açıkladı, halkı bilgilendirdi.

Bakanlık, kıyılarımızda görülen göçmen deniz analarının ilkbahar ve yaz aylarında görüldüğünü ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Deniz Anası (Rhopilema nomadica (Göçmen Denizanası)

Deniz Anası (Rhopilema nomadica (Göçmen Denizanası) özellikle son 10 yılda aynı zamanda sıklıkla görülen denizanaları ülkemiz kıyılarında da görülmeye başlanmıştır. Dış görünüşü ile bir çana benzeyen bu türün vücudunun kenarlarında uzantılar bulunmaz. Yakıcı kapsüller ağız kolları üzerinde ve şemsiyenin çevresinde bulunurlar. Denizlerimize Süveyş kanalından geçerek gelen bu tür, planktonlarla beslenir.

Rhopilema nomadica hem eşeyli hem de eşeysiz olarak çoğalabildiği için oldukça yüksek üreme potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla kısa sürede ve özellikle ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla görülür."