"Göbek bağımızı ayırmaya çalışanların ellerini, kollarını ayırmasını da bilenlerdeniz"biliriz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile birlikte, ortaklaşa geliştirdikleri tezin; egemen eşitlik temelinde iki devletin varlığı ve iş birliğini öngördüğünü vurgulayarak, adada ve bölgede sürdürülebilir barış, huzur ve istikrarın yol haritasının bu olduğunu savundu.

Tatar, “20 Temmuz” dolayısıyla BRT ekranlarından yaptığı konuşmada, "Türkiye ile göbek bağımızı kesmemizi isteyen ve bunu açıkça söyleyen Rum lider Anastasiadis ve Brüksel’deki destekçileri bilsinler ki, bizim göbek bağımız 1571’den Osmanlı’dan beri bağlıdır ve bunu çözecek, ayıracak güç mevcut değildir. Göbek bağımızı ayırmaya çalışanların ellerini, kollarını ayırmasını da bilenlerdeniz." dedi.