GKK: "Piyade Er Halil İbrahim Gündoğdu yaşamını yitirdi"
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), askerlik görevini yerine getiren Piyade Er Halil İbrahim Gündoğdu’nun dün akşam yaşamını yitirdiğini açıkladı.
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), askerlik görevini yerine getiren Piyade Er Halil İbrahim Gündoğdu’nun dün akşam yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Gündoğdu'nun dün akşam hayatını sonlandırdığı ifade edildi.
GKK, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.
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