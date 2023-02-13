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GKK Arama-Kurtarma Birliği, depremden 161 saat sonra bir kız çocuğunu kurtardı

GKK Arama-Kurtarma Birliği, depremden 161 saat sonra bir kız çocuğunu kurtardı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Birliği tarafından, Antakya Küçük Sanayi Sitesi Bölgesi Odabaşı mahallesinde yapılan Arama Kurtarma çalışmaları esnasında 1 kız çocuğu, 161 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkarıldı.

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Birliği tarafından, Antakya Küçük Sanayi Sitesi Bölgesi Odabaşı mahallesinde yapılan Arama Kurtarma çalışmaları esnasında 1 kız çocuğu, 161 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkarıldı.

Depremin yedinci gününde kuratrılan Suriyeli kız çocuğunun adının  Reent (Ayşe) Khaled Nassani olduğu  öğrenildi.

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