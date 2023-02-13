GKK Arama-Kurtarma Birliği, depremden 161 saat sonra bir kız çocuğunu kurtardı
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Birliği tarafından, Antakya Küçük Sanayi Sitesi Bölgesi Odabaşı mahallesinde yapılan Arama Kurtarma çalışmaları esnasında 1 kız çocuğu, 161 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkarıldı.
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Birliği tarafından, Antakya Küçük Sanayi Sitesi Bölgesi Odabaşı mahallesinde yapılan Arama Kurtarma çalışmaları esnasında 1 kız çocuğu, 161 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkarıldı.
Depremin yedinci gününde kuratrılan Suriyeli kız çocuğunun adının Reent (Ayşe) Khaled Nassani olduğu öğrenildi.
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