GKK Arama-Kurtarma Birliği, depremden 161 saat sonra bir kız çocuğunu kurtardı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Birliği tarafından, Antakya Küçük Sanayi Sitesi Bölgesi Odabaşı mahallesinde yapılan Arama Kurtarma çalışmaları esnasında 1 kız çocuğu, 161 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkarıldı.

Depremin yedinci gününde kuratrılan Suriyeli kız çocuğunun adının Reent (Ayşe) Khaled Nassani olduğu öğrenildi.