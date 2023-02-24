Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremlerin ardından 35 Kıbrıslıya mezar olan Grand İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturmaya gizlilik kararı getirildiği yönündeki iddialara ilişkin, “Şu anda emin değilim ama soruşturduk, gizlilik kararı yok diye biliyorum” dedi.

CNN Türk’te Hande Fırat’ın sorularını yanıtlayan Bozdağ, “İsias Otel soruşturmasına gizlilik kararı getirildi mi? Neden?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Benim bildiğim kadarıyla bir gizlilik kararı yok. Şu anda emin değilim ama soruşturduk, gizlilik kararı yok diye biliyorum. Arkadaşlara baktırdım. Gizlilik kararı olmadığına dair bilgi verdiler.”

YENİDÜZEN’e konuşan Adıyaman Barosu Başkanı Avukat Bilal Doğan, Isias Otel ile ilgili başlatılan soruşturmaya önce gizlilik kararı getirildiğini, tepkiler üzerine bu kararın kaldırıldığını ve akabinde Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “gizlilik kararı yok” açıklamasını yaptığını söylemişti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada gizlilik kararı olmasıyla ilgili tepkiler üzerine, “İsias Otel dahil hiçbir dosyada gizlilik kararı olmadığını” açıklamıştı…

Adıyaman’ın İsias Otel enkazında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerinden oluşan toplam 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili otel sorumluları Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye çıkarılan Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ulviye Bozkurt ile Şule Özbek ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaşanan büyük acı sonrasında hem Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetim, hem de kişisel olarak bir çok avukat İsias Otel yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunurken, Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’un yargılanacağı süreçle ilgili dosyaya gizlilik kararı getirilmişti.