Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik Kıbrıslı Rumların ilgisi güneyde de gündem oldu.

1 Ocak 2022’den 15 Ağustos 2022 tarihine kadarki sürede, bir önceki yılın aynı dönemine oranla Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişi büyük artış gösterdi.

Fileleftheros gazetesi gelişmeyi “Git-Gel Dörde Katlandı” başlığı ile manşetine taşıdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin verilerine göre, kuzeyden özellikle akaryakıt alımı yapmak isteyen Kıbrıslı Rumların sayısı, sene başından bugüne kadarki sürede, bir önceki yılın aynı dönemine oranla dört kat arttı.

Söz konusu tarihler arasında karşılıklı geçiş sayısının 1 milyon 446 bin 838 olduğu belirtilirken, araç geçişi ise 783 bin 858 olarak kayda geçti.

Geçen yılın aynı döneminde kişilerin geçişi 415 bin 463, araç geçiş sayısı ise 231 bin 140 olarak yer almıştı.

Bu veriler, karşılıklı geçişlerin 1 milyon arttığını ortaya koydu.

Gazeteye göre, 1 Ocak-15 Ağustos 2022 döneminde toplamda 838 bin 209 Kıbrıslı Rum ve 608 bin 629 Kıbrıslı Türk geçiş yaparken, geçen yılın aynı döneminde ise bu rakamlar 220 bin 604 ila 194 bin 859 olarak kayda geçmişti.

Yine söz konusu dönemde 533 bin 197 Kıbrıslı Rum, 250 bin 661 Kıbrıslı Türk araçlı geçiş yaparken geçen yılın aynı döneminde ise bu rakamlar 133 bin 596 ila 97 bin 544 oldu.

Gazete, karşılıklı geçişlere ilişkin aylık verileri de ayrıntılı paylaştığı haberinde, Kıbrıslı Rumların özellikle Haziran ve Temmuz aylarındaki geçişlerinin sayısının, diğer aylara oranla yüksek olduğunun altını çizdi.

Bu artışı güneydeki akaryakıt fiyatlarındaki yükselişe bağlayan gazete, güneyden kuzeye Haziran ayında 122 bin 39, Temmuz ayında ise 130 bin 158 geçiş olduğunu vurguladı.

Aynı aylarda Kıbrıslı Türklerin geçişleri ise Haziran ayında 91 bin 217, Temmuz ayında ise 42 bin 711 olarak kayda geçti.