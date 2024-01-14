Girne’de yerleşim bölgesinde çıkan yangın paniğe yol açtı

Girne'ye bağlı Doğanköy bölgesinde faaliyet gösteren LTD. isimli iş yerine ait depoda meydana gelen yangın, bölge halkında paniğe yol açtı.

Yerleşim bölgesi içerisinde yer alan depodaki yangından çıkan alev ve dumanlar, Girne’nin pek çok yerinden görüldü.

İçerisinde bahçe alet ve malzemeleri ile su motorları ve dalgıçların bulunduğu depodaki yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini açıklayan polis, yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.