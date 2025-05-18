Girne'de uyuşturucu operasyonu: "Bagajdan 64 gram hintkeneviri ve 20 gram kokain çıktı"

Girne Boğazköy’de bir süpermarketin otoparkında gerçekleştirilen “Zehir Kalkanı” operasyonunda, satışa hazır vaziyette toplamda yaklaşık 364 gram Hintkeneviri ve 20 gram kokain ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan M.S.K. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Narkotik ve Cürümleri Önleme Şube ekiplerinin 17 Mayıs’ta saat 15.30 sularında gerçekleştirdiği operasyonda, M.S.K.’nin kullanımındaki MM 848 plakalı aracın bagajında yapılan aramada, farklı ambalajlar içinde toplamda yaklaşık 364 gram Hintkeneviri ile yaklaşık 20 gram kokain olduğuna inanılan madde bulundu. Uyuşturucuların büyük bölümünün vakumlu poşetlerde ve satışa hazır şekilde paketlenmiş olduğu bildirildi.

Polis memuru Haluk Ceylan, zanlının olay yerinde suçüstü yakalandığını, ardından Gönyeli’deki adresinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ifade etti. Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul eder nitelikte beyanda bulunduğu belirtildi.

Hafta sonu olması nedeniyle ele geçirilen maddelerin devlet kimya laboratuvarına henüz gönderilemediğini belirten polis, ayrıca zanlının ifadesinin teyit ve tekzibinin sürdüğünü kaydetti. Soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalması talep edildi.

Mahkemede sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, M.S.K.’nin soruşturma amaçlı olarak üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.