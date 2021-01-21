Girne'de ürküten tablo: 19 günde, 227 yerel vaka

Devrim DEMİR

‘Yerel bulaş’ bu kez Girne ve bölgesinde yaşandı, bölge belediye başkanları "daha fazla önlem" istedi. Alsancak, Lapta, Karşıyaka ve Girne’de hız kesmeyen yerel bulaş bölgede ciddi bir paniğe neden oluyor.

1-19 Ocak tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre sadece Girne ve bölgesinde toplam 227 yerel bulaş tespiti yapıldı.

Çatalköy bölgesinde vakaya rastlanmazken, Esentepe bölgesinde 2 vaka tespiti yapıldı.

Belediye başkanları bölgelerinde ek tedbirler almaya devam ederken, Lapta ve Alsancak Belediye Başkanları Sağlık Bakanı Ali Pilli ile görüşerek bir takım tedbirler alınmasını talep etti.

Lapta ve Alsancak bölgesinde son 2 günde 500'e yakın kişi tarandı PCR testi yapıldı.

Öncelik esnaf, market, kasap ve belediye çalışanlarının yanı sıra temaslılara tanındı.

Çatalköy, Lapta ve Alsancak Belediye Başkanları YENİDÜZEN’e konuştu.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, son bir haftada bölgede 40'a yakın pozitif vaka olduğunu ve çok sayıda temaslı tespiti yapıldığını söyledi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölgede 12 pozitif vaka tespit edildiğini kısa bir süre kısmı tedbirler istediklerini sorunun bölgede çok ciddi olduğunu belirtti.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, bölgelerinde hiçbir sıkıntı olmadığını tedbirleri elden bırakmayarak sürekli anonslarla uyarı yaptıklarını ifade etti.

Lapta’da 7 günde 40’a yakın pozitif vaka…

Lapta’da bir kahvehanede başladığı tahmin edilen bulaş, daha sonra berberde ardından da fırın işçilerinde tespit edildi.

Kısa sürede bölgede hızla yayılan bulaş sonucu 7 günde yaklaşık 40 pozitif vakaya ulaştı.

Pozitif vakaların çok sayıda temaslısı da karantinaya alınırken, 5 günde yayılan vakalar bölgede endişeye neden oldu.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ:

“14 Ocak’tan bu yana vakalar artıyor”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, 14 Ocak tarihinden bu yana bölgede vakaların çıkmaya başladığını söyledi. Tam sayı açıklama konusunda yetkinin kendilerinde olmadığını ifade eden Aktuğ, “Öğrendiğimiz kadarı ile son bir haftada 40’a yakın Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’da vakalarımız var” dedi.

Vakaların ardından test talep ettiklerini kaydeden Aktuğ, esnaf ve belediye öncelikli test yaptıklarını söyledi.

“Temaslılardan pozitifleşenler var”

Kırka yakın vakaların temaslılarından da pozitifleşenler olduğunu ifade eden Aktuğ, Sağlık Bakanı Ali Pilli, ve Alsancak Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu üç saatlik bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bölgede radikal kararların alınması yönünde bir takım taleplerde bulunduklarını ifade eden Aktuğ, taleplerini bakan Pilli’ye aktardıklarını ancak bir dönüş alamadıklarını ifade etti.

Karşıyaka, Alsancak ve Lapta bölgesi için en azından bir hafta 10 günlük bölgesel bir kısıtlama öngördüklerini ifade eden Mustafa Aktuğ, “Bakan Ali Pilli’ye öngörümüzü aktardık. Bir hafta 10 günlük bir kapatma ile daha sıkı tedbirlerin alınacağı inancındayım. Bir takım kısıtlamalarla daha iyi sonuçlar elde ederek, bulaşın önüne geçebiliriz. Bir aksilik olmazsa Pazartesi okulların açılacağı söylendi, bu vaka sayısı ile okulların açılması ne kadar doğru bir karar olacak henüz bilmiyoruz.”

“400-500 temaslı konuşuluyor”

Temaslı sayısının da tam net bilinmediğini ifade eden Aktuğ, “Kırk’a yakın bir pozitif var bunların da 400-500 temaslısı olduğu yönünde bir tahmin var” dedi.

Belediye olarak Sağlık Bakanlığına çağrı yaptıklarını ve önceki gün 164 kişiye daha PCR testi yapıldığını ifade eden Mustafa Aktuğ, “Bölgede yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı ve risk grubundan olanlar söz konusu. Bunlar bizi çok ciddi düşündürüyor ve daha da bulaş yayılmadan önünü almak isteriz. Yetkililerden ziyade, kişilerin de alacağı bir takım önlemler bize sağlığımızı kazandıracak. Alsancak Belediye başkanı ile sıkı bir takip içindeyiz, amacımız bu virüsü bir an önce yenmek. Sürekli anons yaparak halkımızı uyarıyoruz, bir süre toplu yerlerde bulunmamak çok önemli” dedi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Bölgede sıkıntı çok büyük”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölgede 12 pozitif vaka tespit edildiğini ve çok sayıda temaslı olduğunu ifade etti.

Bölgede kısmi bir takım tedbirler istediklerini kaydeden Ataser, kahvehaneler, bet ofisleri ve topluluk oluşturan yerlerin bir süre kapatılarak sadece elzem yerlerin açık kalması için tedbir istediklerini söyledi.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu:

“Bölgemiz temiz, sürekli uyarı yapıyoruz”

YENİDÜZEN’e konuşan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, “bölgenin temiz olduğunu” ifade ederek, kurallara uyulması için sürekli anons yaptıklarını kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Casino işletmecileri ile görüştük, 20’ye yakın vakamız var”

Girne’de geçen hafta bir avukatlık bürosunda bir sekreterin testinin pozitif çıkması ile hukuk bürosunun karantinaya alındığı öğrenildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne bölgesinde bir hukuk bürosunda bir takım sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Güngördü, son zamanlarda özellikle gazinolara yönelik yapılan eleştirileri de dikkate alarak Girne Kaymakamı ve Casino İşletmecileri ile bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Girne ve bölgesinde toplam 20 yerel vaka tespit edildiğini kaydeden Güngördü, önlemleri arttıracaklarını kaydetti.

“14 casino açık”

Başkan Nidai Güngördü, Girne bölgesinde aktif 14 casino olduğunu son zamanlarda eleştirileri de dikkate alarak bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güngördü, “Kaymakam ve Casino İşletmecileri ile bir toplantı yaptık. Denetimleri arttırarak Girne sınırları içinde yer alan 14 casinonun açık olduğu konusunda bilgi aldık. Denetimlere devam edeceğimizi söyleyerek kendilerinden de ciddi hassasiyet istedik. İşletmelerin 22.00’den sonra kapalı olduğunu ancak casinoların açık olduğunu bu konuda çok hassas ve kurallara uyarak hareket etmelerini istedik. Casino İşletmecileri, casinolarda her türlü önlemlerin alındığını ve denetimlere açık olduklarını söyledi. Bu şehri yönetenler, eleştirileri de dikkate alarak hareket etmekte” dedi.

Fotoğraf: Burçin Aybars