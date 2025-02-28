Girne'de trafikte yeni düzenlemeler

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul Girne'de trafiği rahatlatmak adına yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

Şenkul, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı:

"Girne Belediyesi Trafik komisyonun aldığı karar neticesinde Baldöken Otoparkından Mustafa Çağatay Caddesine çıkış yönü ve Bahriyeli Sokaktan Baldöken otoparkına giriş istikametindeki tek yol uygulamalarını kaldırdı.

Mevcut uygulamaların trafik yoğunluğuna yardımcı olmadığı gibi Şht. Hüsnü Mustafa sokağın otobüslerin park yeri haline dönüşmesine sebep olduğu tespit edilerek bu karar alınmıştır.

Tüm vatandaşlarımızın bilgisine…"