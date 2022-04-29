Girne'de 'trafik' isyanı

Girne'de bir müteahhidin şehrin girişinde yolu kapatarak yaptığı asfalt döküm işlemi tam bir trafik kaosuna dönüştü, insanlar isyan etti.

Sabah erken saatlerden itibaren Girne Belediyesi binası önünde, şehrin girişinde yol kapatıldı. Hirondel Çemberi olarak da bilinen Girne'nin girişindeki dört yolda trafik durdu, Lefkoşa'dan gelişler yönünde uzun kuyruklar oluştu. Yine Girne'yi batıda Karaoğlanoğlu, doğuda ise Çatalköy'e bağlayan yollarda adeta trafik durdu.

Bayram öncesinde ve maaş ödeme gününe denk gelen yol kapatılmasına isyan büyüdü, okulların da çıkış saatinde trafik ilerlemedi.

Girne Belediyesi ve Girne Polisi Trafik Müdürlüğü konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, ilgili müteahhide kimler tarafından izin verildiği de bilinmiyor.