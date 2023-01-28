Girne'de kavga: 1 ağır yaralı

Girne’de, Dağyolu Sokak üzerinde bulunan bir sitenin giriş kapısı önünde, güvenlik görevlisi 24 yaşındaki A.K. (E) daha önce “ses yaptığı için” sitede sakin 22 yaşındaki O.D.C.’yi (E) “ikaz ettiği” gerekçesiyle kavga edip, birbirlerini darp ettiler.

Kavga sırasında A.K aldığı darbe sonucu yere düştü ve o esnada masanın keskin kenarına sırtını vurup, ağır şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan A.K., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından Göğüs Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı. O.D.C. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.