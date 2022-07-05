Girne’de iş kazası…Asansörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı
Girne’de, faaliyet gösteren bir kumarhanede dün 41 yaşındaki Ali Demir, asansörün tavanı üzerinde güvenlik kamera sistemini kontrol ettiği sırada, asansörün devrilmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
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Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kumarhanede dün 41 yaşındaki Ali Demir, asansörün tavanı üzerinde güvenlik kamera sistemini kontrol ettiği sırada, asansörün devrilmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Demir, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Yüksekten düşerek ağır yaralandı
Akdoğan’da 51 yaşındaki Yarash Charyyev dün bir evin balkonundan 3.65 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Charyyev, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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