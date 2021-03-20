Girne’de hırsızlık yapan kişinin evinde uyuşturucu bulundu

Girne’de bir iş yerine müşteri olarak giren ve 14 bin 500 TL değerinde dizüstü bilgisayar çalan kişinin aynı gün evinde yapılan aramada 100 miligram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Zanlı tutuklandı.

Polis bültenine göre, geçtiğimiz Perşembe öğle saatlerinde Girne’de Laconic Computer isimli iş yerine müşteri olarak giden L.H.W.A.B.(E-27), 14 bin 500TL değerindeki dizüstü bilgisayarı alarak ödeme yapmadan gitti.

Söz konusu kişiyi dün tespit ederek tutuklayan polis, zanlının evinde yuaptığı aramada uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bularak emare aldı.