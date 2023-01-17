Girne’de hırsızlık ve kasti hasar
Girne’de hırsızlık ve kasti hasar suçundan bir kişi tutuklandı.
A+A-
Girne’de hırsızlık ve kasti hasar suçundan bir kişi tutuklandı.
Polis Basın Bültenine göre, 07-13 Ocak tarihleri arasında, Girne’de, J.M.R. (K-25), “evden çıkarıldığı” gerekçesiyle birlikte yaşadığı ev arkadaşına ait dizüstü bilgisayara ait şarj cihazını çaldığı, muhtelif kıyafetleri ve 13 adet el çantasını kesmek, 2 adet ütü ile 6 adet güneş gözlüğünü de kasten kırmak suretiyle hasara uğrattığı tespit edildi.
Söz konusu şahıs tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Bu haber toplam 39 defa okunmuştur
Etiketler : polis basın bülteni