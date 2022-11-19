Girne'de "Halka" operasyonu: Kokain, kenevir ve hap tespit edildi

Girne’de dün akşam Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Halka” operasyonu sonucu 27 yaşındaki M.Ş.O. ile 20 yaşındaki H.C.O.’nun kullanımındaki araçta ve evde yapılan arama sonucu; yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 91 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerilerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü, yeşil reçeteye tabi 21 adet hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 5,245 Euro ve 1,020 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu şahıslar tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.