  3. Girne'de Gençlik Şöleni düzenlendi
Başbakan Yardımcılığı Turizm  Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik  Dairesi, 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Girne'de  Gençlik Şöleni düzenledi.

Girne Antik Limanda yer alan şölen Girne’de renkli görüntülere sahne oldu.

 Şölen  saat 16.30’da Girne  Ziya Rızkı , Atatürk ve Kordonboyu caddelerinde  gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı.

Korteje, Başbakan Yardımcısı Turizm  Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç,  Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu da katıldı.

Kortejin ardından,  Antik Liman içi ve girişinde oluşturulan sahnelerde , ekiplerin gösterileri yer aldı.

Başbakan Yardımcısı Turizm  Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu , Girne Antik Limanın yenilenen ortamında Gençlik Şölenini ikinci kez düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirterek,herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Gençliğe büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda, ülke gençleri için durmadan  çalıştıklarını dile getiren Bakan Ataoğlu, gençleri bir araya toplamak amacıyla Gençlik Federasyonunu  kurduklarını dile getirdi.

Federasyon çatısı altında olmayan gençleri de bu federasyona katılmaya davet eden Ataoğlu, Gençlik Şöleninin gerçekleşmesine emek veren  tüm Gençlik Dairesi personeline de teşekkürlerini sundu.

Akşamın ilerleyen saatlerine  kadar devam edecek program kapsamında,  Gençlik Dairesi Dipkarpaz Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Gençlik Dairesi Vadili  Gençlik Merkezi  Halk Dansları Topluluğu , Ahmet Akınsel  Live Drum Cover dinletisi,  Stage School Dans  Gösterisi, Varyant Kültür Sanat Derneği  Zeybek Gösterisi, Rusya  Dance Esamble  “Atsata” Dans gösterisi , Lefkoşa Foder Bardak oyunu , Starlet Dans Gösterisi, Engelliler  Spor Federasyonu  Kalp Atışı Dans grubu gösterisi , Şükrü Karaman  MJ Gösterisi,  Seyyah Dans  Gösterisi , Gençlik Dairesi  Dance Per Minute ekibi  Hip Hopp gösterisi ve  Cyprus  Dance of Fire Grubunun gösterisi yer alacak.

