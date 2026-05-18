“Hafifletici Sebepler” İskele’de sahnelendi
İzmir Kent Tiyatrosu’nun “Hafifletici Sebepler” oyunu, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi.
İskele Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenen, Yunus Emre Gümüş’ün yazıp yönettiği kara komedi türündeki oyunda İlknur Bayzit Çatal ile Nejla Özge Alban rol aldı.
İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, yaşam hakkı elinden alınan kadınlara ithafen hazırlanan oyunda; annelik, sadakat, özgürlük ve kadınların varoluş mücadelesi ele alındı.
27 Mart’ta İskele Belediye Tiyatrosu’nun “Hadi Öldürsene Canikom” oyunuyla başlayan 4'üncü Tiyatro Günleri, çarşamba günü düzenlenecek söyleşi ve konserle sona erecek.
“Toplumsal Yaşamda Tiyatro” konulu söyleşi saat 19.30'da oyuncu Tamer Levent, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler ve Tiyatro Ofisi Sanat Yönetmeni Derman Atik’in katılımıyla yapılacak.
Söyleşinin ardından İskele Belediyesi Kültür Evi önünde Grup Deniz Feneri konser verecek.