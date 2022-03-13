Girne’de deniz içerisinde cansız kadın bedeni

Karaoğlanoğlu'nda deniz içerisinde bu sabah cansız kadın bedeni bulundu. Polis, cansız kadın bedeninin kimliğinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Bir kadına ait cansız bedenin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak karaya çıkarıldığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle:

“Bugün saat 09.40 sıralarında, Karaoğlanoğlu'nda deniz içerisinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadına ait cansız beden bulunmuştur. Kadının cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak karaya çıkarılmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”