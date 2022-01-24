Girne’de CTP vekil sayısını ikiye katladı

Girne’de 169 sandığın tümü açıldı, CTP, Girne’deki vekil sayısını ikiye katladı.

2018’de 2 vekil Meclis’e sokan CTP’de bu sayı bugünkü seçimle birlikte 4’e yükseldi.

Gayrı resmi sonuca göre; UBP’den ise 5 aday yarışı kazandı, bir önceki seçime göre 4 olan bölgedeki vekil sayısı 1 arttı.

HP ise 2018 kıyasla 2 vekilden 1’e düştü, DP ise bölgeden tek isim milletvekili oldu.

Bölgedeki seçime katılım oranı % 54.49 oldu, 24 bin 349 seçmen oy kullandı.