Girne’de casinonun tavanı çöktü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Girne’de, Viva Casino isimli kumarhanenin asma tavanının çökmesi sonucu kumarhane içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Bugün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olay sonucu yaralanan kişiler, Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, olayda ağır yaralanan 2 kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların tedavilerine ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde devam ediliyor

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.