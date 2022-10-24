Girne’de casinonun tavanı çöktü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Girne’de, Viva Casino isimli kumarhanenin asma tavanının çökmesi sonucu kumarhane içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır...
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Girne’de, Viva Casino isimli kumarhanenin asma tavanının çökmesi sonucu kumarhane içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.
Bugün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olay sonucu yaralanan kişiler, Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, olayda ağır yaralanan 2 kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların tedavilerine ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde devam ediliyor
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Foto: TAK
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Etiketler : casino, asma tavan, Viva Casino