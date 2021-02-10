Girne’de binalar ilaçlandı

Girne Belediyesi tarafından alınan Covid-19 önlemleri çerçevesinde, Belediyeye bağlı sağlık ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde ilaçlama çalışmalarına rutin olarak devam ediyor.

Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeni Liman yolcu salonları, Yeni Liman Başkanlığı, Yeni Liman Gümrük Binası, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Kaymakamlık, Leymosun Kültür Evi, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, Girne Polis Karakolu ve Muhtarlıklar her gün dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, halkın sağlığı için alınan tüm tedbirlerin artarak devam ettiğini belirtti.

Güngördü, salgının en az zararla atlatılması için halkın, tüm yapılan uyarıları dikkate almaları ve maske, mesafe, hijyen konusundaki hassasiyetlerini devam ettirmeleri gerektiğini kaydetti.