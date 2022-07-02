Girne’de bıçaklı kavga

Girne’de alacak verecek yüzünden çıkan tartışmada üç kişi bıçakla yara aldı.

Olayda O.P.(E-24) kendisine ait daire içerisinde çıkan tartışmada Ö.K'yi (E-29) bıçak ile sırt kısmından yaraladı, Ö.K. de tasarrufuna bulundurduğu bıçağı gelişi güzel salladığı sırada O.P’yi sağ el serçe parmağı, G.M.'yi (E-23) de sağ kol üst kısmından yaraladı.

O.P.(E-24) ve Ö.K.(E-29) tutuklandı.