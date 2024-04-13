Girne’de alkollü kişi polisi darp etti

Girne’de polisin, yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattığı için tutukladığı alkollü kişi, bir polis memurunu darp etti.

Polis basın bültenine göre, bugün saat 06.00 sıralarında Girne’de, Reyhanlı Sokak’ta oldu.

293 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş haldeki Y.C’nin.(E-46), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaratmasından dolayı olay yerine gidip olaya müdahale eden polisin, Y.C.’yi suç üstü hali gereği tutukladığı belirtildi.

Y.C. kendisini tutuklayan polis memuruna küfür edip, göğsüne vurmak suretiyle darp ederek görevinden men etti.

Kavga edip rahatsızlık yaratan alkollü iki kişi tutuklandı

Öte yandan yine Girne’de bugün saat 01.30’da sıralarında, 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi’nde 259 miligram alkollü içki tesiri altındaki Y.U.(E-36) ve 59 miligram alkollü içki tesiri altındaki E.K.(E-49), aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerine vurdu ve yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattı.

Y.U. ve E.K.’yi tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

Sahtekarlıktan tutuklu kişinin yeni suçları ortaya çıktı

Sahtekarlıkla para temini suçundan halen poliste tutuklu bulunan H.Ş.’nin (E-29), Lefkoşa ve Girne’de yetkisi olmadığı halde fotoğrafını çekip paylaşarak kiralık olduğunu duyurduğu apartman dairelerinden de sahtekarlıkla kira ve depozito parası elde ettiği ortaya çıktı.

Polis basın bültenine göre, mart ve nisan aylarında Lefkoşa ve Girne’de yetkisi olmadığı halde fotoğrafları çekip paylaştığı apartman dairelerini kiralamak maksadı ile Facebook sosyal paylaşım platformunda "Girne Kiralık Evler" isimli kullanıcı hesabı kurarak paylaşım yapan H.Ş.’nin (E-29) paylaşım üzerinden daire kiralamak için kendisiyle iletişime geçen iki kişiden daha kira ve depozito bedeli olarak toplamda 2 bin 930 Stg ve 37 bin 100 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Benzer suçlardan halen poliste tutuklu bulunan zanlıyla ilgili soruşturma devam ediyor.