Girne’de ‘adam öldürmeye teşebbüs: 1 tutuklu
Girne’de 175 promil alkollü içki tesiri altında trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Sedat Gençtürk’ü aracı ile takip edip, motosikletin arka kısmına aracı ile vurarak yaralayan 30 yaşındaki H.U tutuklandı.
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Girne’de 175 promil alkollü içki tesiri altında trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Sedat Gençtürk’ü aracı ile takip edip, motosikletin arka kısmına aracı ile vurarak yaralayan 30 yaşındaki H.U tutuklandı.
Polis Bülteni’nde ‘adam öldürmeye teşebbüs’ olarak duyurulan bilgi notuna göre, olay bugün gece yarısı 01.00’de yaşandı.
Olay sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Gençtürk, Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
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