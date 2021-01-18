Girne'de 10 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün tespit edilen 14 pozitif vakanın 10'unun Girne bölgesinden olduğu belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 2517 olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını,15 kişinin taburcu edildiği ifade edildi.

Vakalardan 3'ünün hava yolu ile ülkeye geldiği belirtilirken, 11 kişinin ise yerel vaka olduğu açıklandı. Söz konusu 11 kişinin 10'u Girne bölgesinden, sadece 1 kişi ise Lefkoşa bölgesinden olduğu belirtildi.