Girne ve Güzelyurt’taki iki markette kaçak sigara ve izinsiz alkol

Girne ve Güzelyurt’taki iki farklı markette polis tarafından yapılan kontroller sonucunda Girne’deki markette gümrüğe beyan edilmemiş 33 adet elektronik sigara, Güzelyurt’taki markette ise içki satış ruhsatı olmadığı halde 272 şişe alkollü içkinin izinsiz satışa sunulduğunu tespit etti.

Polis, her iki market sahibine de yasal işlem uyguladı.

Gümrüksüz mal tasarrufu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Girne’de, Semih Sancar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir ‘offlicance’ dükkanında, polis tarafından yapılan kontrolde; gümrüğe beyan edilmemiş 33 adet elektronik sigara tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu işyeri işletmecisi T.Ş(E-36) tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Alkollü içki satış ruhsatı olmadan satışa sürdü

6 Haziran tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Güzelyurt’ta Cengiz Ratip Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir ‘offlicance’ dükkanında, polis tarafından yapılan kontrolde; yetkili makam tarafından verilmiş geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, 272 şise alkollü içkinin izinsiz olarak satışa sunulduğu tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi F.Y.(K-53) aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.