Girne Limanı 'ağır aksak’

Ertuğrul SENOVA

YENİDÜZEN, Girne Antik Liman’da 1 Aralık 2022’de başlayan ve Mayıs 2023’te biteceği açıklanan ancak henüz tamamlanamayan restorasyon çalışmalarını yerinde gözlemledi.

YENİDÜZEN foto-muhabirinin girişine zorluk çıkarılan şantiye alanında; toprak yollar, derin çukurlar, açıkta duran borular ile inşaat demirleri ve hummalı şekilde çalışan işçilerin görüldü.

Yetkililer, “1950’lerden kalma elektrik kabloları” nedeniyle çalışmalarda 1 aylık aksama yaşandığını, Haziran ayı sonunda açılışın yapılacağını bildirdi.

Antik Liman’da devam restorasyon çalışmalarına ilişkin YENİDÜZEN’e bilgi veren Turizm Bakanlığı Proje Koordinatörü Orhan Atasoy, “Sürpriz gelişmeler yaşanmaması halinde Haziran sonuna tamamlamayı hedefliyoruz. 1 aylık aksamanın nedeni elektrik oldu. Esas sorunlar elektrik kablolarından kaynaklandı. Malumunuz, antik bir limanda çalışıyoruz. Elektrik kabloları 1950’lerden kalma” dedi.

KIB-TEK’in, 1950’lerden kalma kablolara elektrik bağlamak istemediğini, bu nedenle tüm kabloların yenilendiğini ancak her geçen gün toprak altında yeni kablolarla karşılaştıklarını söyleyen Atasoy “50 – 60 yıllık sorunların çözümü adına çeşitli süreçler yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların başladığı 1 Aralık itibariyle kapanan bölgedeki dükkân işletmecilerine yönelik ödenen bütçenin Mayıs ayı sonunda bittiğini, Haziran ayına yönelik ek bir takviye yapmalarının mümkün olmadığını ifade eden Atasoy, esnafın bu durumu anlayışla karşıladığını ifade etti.

Turizm Bakanlığı Proje Koordinatörü Orhan Atasoy:

“Elektrik kabloları nedeniyle 1 aylık gecikme yaşandı”

Antik Liman’da devam restorasyon çalışmalarına ilişkin YENİDÜZEN’e bilgi veren Turizm Bakanlığı Proje Koordinatörü Orhan Atasoy, elektrik kabloları nedeniyle 1 aylık bir gecikme yaşandığını söyledi, “Sürpriz gelişmeler yaşanmaması halinde limanın, Haziran ayı sonunda açılmasını hedeflediklerini” ifade etti:

“Sürpriz gelişmeler yaşanmaması halinde Haziran sonuna tamamlamayı hedefliyoruz. 1 aylık aksamanın nedeni elektrik oldu. Esas sorunlar elektrik kablolarından kaynaklandı. Malumunuz, antik bir limanda çalışıyoruz. Elektrik kabloları 1950’lerden kalma.”

“1950’den kalma kablolara elektrik bağlanamayacağı söylendi, kablolar değiştirildi”

KIB-TEK’in, 1950’lerden kalma kablolara elektrik bağlamak istemediğini, bu nedenle tüm kabloların yenilendiğini ancak her geçen gün toprak altında yeni kablolarla karşılaştıklarını söyleyen Atasoy, şöyle devam etti:

“KIB-TEK mevcut sisteme elektrik bağlayamayacağını söyledi. Tüm kablolar yenilendi. Bu yüzden 1 aylık bir aksama yaşandı. Proje 1 Aralık’ta başlamıştı. Temmuz başında limanın açılmış olmasını hedefliyoruz. 50 – 60 yıllık sorunların çözümü adına çeşitli süreçler yürütüyoruz.”

“Önümüzdeki hafta son bir toplantı daha yapacağız. Sorunların netleşmesini hedefliyoruz”

Bakanlık, Girne Belediyesi, liman esnafları, mal sahipleri ve yat sahiplerinden oluşan komitenin toplantılarını sürdürdüğünü, önümüzdeki hafta bir toplantı daha gerçekleştirileceğini söyleyen Atasoy, sorunların netleşmesini ve çözüm bulmayı hedeflediklerini ifade etti:

“Bakanlık, belediye, esnaflar, mal sahipleri ve yat sahiplerinden oluşan bir komite kurduk. Zaman zaman toplantılar yapıyoruz. Önümüzdeki hafta son bir toplantı daha yapacağız. Sorunların netleşmesini hedefliyoruz. Bölgenin görev ve yetki sorumluluklarına ilişkin belirsizlik var. Belediye bize bu konuda destek veriyor.”

“Haziran ayına dair takviye yapmamız mümkün olmadı, esnaf anlayışla karşıladı”

Çalışmaların başladığı 1 Aralık itibariyle kapanan bölgedeki dükkân işletmecilerine yönelik ödenen bütçenin Mayıs ayı sonunda bittiğini, Haziran ayına yönelik ek bir takviye yapmalarının mümkün olmadığını ifade eden Atasoy, esnafın bu durumu anlayışla karşıladığını söyledi:

“Esnafa yönelik bütçe Mayıs sonuna kadar verilmişti. Haziran sonuna yönelik bütçe maalesef takviye edemiyoruz. Esnaf da bu süreci anlayışla karşıladı. Esnafı zora sokmayacak birkaç işlem kaldı. Onları da açılıştan sonra, Temmuz ayına erteledik.”