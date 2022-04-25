Girne, kitaba ve şiire doyacak

Girne Belediyesi ve Işık Kitabevi iş birliğinde başlatılan ve 29 Nisan 2022’ye kadar sürecek Girne Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri çerçevesinde 25 Nisan Pazartesi günü Girne Belediyesi Sanat Galeri'sinde Saat 11.00’de söyleşi ve imza günü gerçekleştirilecek.

25 Nisan 2022 Pazartesi, Türkiye’de birçok gazete ve yayın organında çeviri, eleştiri, söyleşi, gezi yazısı ve makaleleri yayımlanan, bunun yanı sıra Thai Yoga Masajı, Reiki ve Yogik Felsefe eğitimleri alarak yoga eğitmenliği de yapan Bora Ercan, “Yazarın Zihni, Zihnin Kazısı” başlığı altında Söyleşi ve İmza Günü gerçekleştirilecek. Aynı saatte ise, Ramadan Cemil Meydanı’nda Türkiye’de yaşamını sürdüren Kıbrıslı eğitimci, şair, çocuk edebiyatçısı Havva Tekin, çocuklarla buluşarak söyleşi ve imza günü yapacak. Saat: 14:00’da Sanat Galeri'sinde “Kıbrıslı Genç Kadın Yazarlar Buluşması” kapsamında, söyleşi ve imza etkinliğinde Fatma Türkoğlu, İlke Ergin, Rüya Mert, Sole Güneş, Pembe Tanyol okuyucularıyla buluşacak. Saat: 16.00’da, ise Sanat Galeri'sinde Hakkı Atun, Cem Kar, Hakan Kofalı’nın söyleşi ve imza buluşması gerçekleşecek.

Ahmet Telli ile şiir dolu bir akşam

25 Nisan 2022 Pazartesi akşamı romantik ve başkaldırıcı şiirleriyle 1960’lı yıllardan itibaren şiir severlerin gönlünü fetheden usta şair Ahmet Telli, saat 19.00’da Sanat Galeri'sinde Şiir Dinletisi ve İmza Günü’nde sevenleriyle buluşuyor.

Ülkemiz yayıncıları bir hafta boyunca Ramadan Cemil meydanında olacak

Ülkemizden 70'nin üzerinde yazar, şair ve gazetecinin yer alacağı etkinlik programı çerçevesinde Türkiye'den Latife Tekin, Ahmet Telli, Bora Ercan yanı sıra, Mine Söğüt, Barış İnce, Erdal Güney de Girne'de okuyucularıyla buluşacak.

29 Nisan 2022 tarihine kadar her gün dolu dolu bir programla devam edecek Girne Belediyesi Kitap & Kültür Günleri ile ilgili detaylı bilgi www.girnebelediyesi.com web sitesinden öğrenilebilecek.

Ülkemiz yayıncılarından Işık Kitabevi, Galeri Kültür, Khora Yayınlarının 29 Nisan 2022 Cuma gününe kadar saat 11:00'den itibaren yedi gün boyunca Ramadan Cemil Meydanında stant açacak.