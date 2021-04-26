Girne esnafı çok dertli: “Turist yok, öğrenci yok, tükendik…”

‘Turizm Şehri’ olarak anılan Girne, Corona Virüs (COVID-19) salgını dolayısıyla adaya gelen turistleri bir yıldan fazla bir süredir ağırlayamıyor. YENİDÜZEN’e dert yanan Girne esnafı “Turist yok, öğrenci yok, bittik, tükendik” diyerek, isyan etti, önümüzdeki yaz aylarında da bir beklentilerinin olmadığını söyledi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

‘Turizm Şehri’ olarak anılan Girne, Corona Virüs (COVID-19) salgını dolayısıyla adaya gelen turistleri bir yıldan fazla bir süredir ağırlayamıyor. Salgın nedeniyle turistlerin gelmemesinin yanında yurtdışından gelip ülkemizde öğrenim gören öğrencilerin de azalması sebebiyle Girne esnafı kan ağlıyor. Durumdan isyan eden esnaf, “durum iç açı değil” diyerek, sağlık koşulları içinde ülkenin turizme ve öğrencilere kapılarını açmasının şart olduğunu dile getirdi.

Dükkânını açıp, sadece içinde oturduğunu aktaran Girne esnafı, “turist gelmesi lazım ki iş yapabileyim” dedi ve ülkede turist olmadığından dolayı evde kalınmasının bile daha karlı olunduğuna dikkat çekti.

Sokaklar boş, dükkânlar kapalı

Salgından en çok etkilenen yerlerin başında gelen Girne’de turistlerin olmayışı bölgeyi önemli derecede etkiledi. Girne Yat Limanı’nda birçok işletme dükkânına kilit vururken, işlerine devam eden işyerleri de müşteri bulmakta zorlanıyor. Girne çarşısında da durum pek farksız değil. Kalabalık görüntüsünden eser kalmayan Girne çarşısında, iş olmamasından dolayı birçok dükkân bir daha açmamak üzere kapısına kilidi vurmuş durumda.

Tedirginlik var: “Alınan önlemler yetersiz”

Girne bölgesinde Nisan ayının ilk 20 gününde COVID-19 vakalarının çok olması da dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bölge sınırları içinde 1-20 Nisan tarihleri arasında 244 vaka çıkarken, bölgede tedirginlik de mevcut. Bazı esnaflar, salgın konusunda alınan önlemleri yetersiz buluyor.

Girne esnafı ne dedi?

Rıza Çakmak: “Pandeminin cezasını en çok çeken sektör turizm sektörü oldu”

“Her şey açık ve ortada. Hepimiz perişan olduk. Özellikle bizim ülkemizde pandeminin cezasını en çok çeken sektör turizm sektörü oldu. Dünyanın her yerinde yaşanan bu krizde çoğu ülkeler, turizmin ve piyasanın canlanması için yurtiçinde çalışmalar yapıyor ama maalesef bizim ülkemizde böyle bir çalışma yok. Sanki pandemiye sebep olan sektör turizm sektörü oldu. Bence bu yaz da boş geçecek. 2022’ye bakacağız artık…”

Eşref Düzce: “Bittik, tükendik…”

“Artık bittik, tükendik, son safhadayız. Turist yok, öğrenci pek fazla yok, yerli halk tedirgin çıkmıyor. Devlet yetkilileri 1500 TL vereceğini söyledi, aldığımız katkı 1000 TL… Ben 6 kişilik bir aileyim, hiç çalışmadan o parayı alırsam nasıl geçineceğim? Bu ülkeye bir şekilde artık turist gelmesi lazım.

Benim Haziran ayından beklentim yüksek. Bildiğim kadarıyla 4 ülke aşılarını tamamen bitirdi. O yüzden ümidim var.”

Gaye Eker: “Turist gelmesi lazım ki ben iş yapabileyim”

“Dükkânımızı açıp sadece oturuyoruz, çünkü müşteri yok. Numaramızı kapıya yazdık, biri bir şey isterse arıyor biz de geliyoruz. Turist olmadığı için dükkâna geldiğimizde sadece oturuyoruz. Benim işim turizmle bire bir, turist gelmesi lazım ki iş yapabileyim. Benim yaz aylarından da bir beklentim yok. Bu aşılama tam anlamıyla bitmezse kesinlikle ne turizm var, ne de iş var… 1-2 yıl daha böyle gidecek diye düşünüyorum.”

Levent Güler: “Bu ülkede bir avuç insanız ve salgınla mücadele etmeyi başaramadık…”

“Turizm yok, taksicilik bitmiş durumda. İş yok ve bütün gün oturup, arkadaşlarımızla tavla oynamaktan başka bir şey yapmıyoruz. Benim bu yazdan hiçbir beklentim de yok açıkçası… Benim anladığım bu ülkede 2022 Ocak ayına kadar hiçbir şey yok. Bence alınan önlemler de yetersiz. İlk zamanlarda karantinasız girişler uygulandı ve bu ülkeye vakalar yeniden geldi. Gelen yolcular karantinalı bir şekilde gelseydi, şimdi durum daha farklı olabilirdi. Gelinen aşamada vakalar artıyor. Oldukça tedirginiz. Bu ülkede bir avuç insanız ve salgınla mücadele etmeyi başaramadık…”

Mustafa Dal: “Turizmin açılması ve çift aşı olanlar turist olarak bu adaya getirilmesi lazım”

“Durumlar hiç iç açı değil… Turist ve öğrenci yok. Ben taksiciyim ve aldığımız müşteriler genelde ya öğrenci ya da turist oluyordu. Bu insanlar adada olmadığı için biz de bütün gün oturmak zorunda kalıyoruz. Bence turizmin artık açılması ve çift aşı olanlar turist olarak bir şekilde bu adaya getirilmesi lazım. Bizi bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Çünkü dünya böyle yapıyor. Gerekli altyapılar hazırlanarak ülke turizme açılmalı. Ama bu gidişle ne yazık ki biraz zor.”

Bülent Yılmaz: “Ülkenin turizmi canlanması lazım...”

“Girne bir turizm şehri ancak bir yıldan fazla bir süredir bu böyle değil. Bunun yanında da uzun bir süre yurt dışından gelip, burada öğrenim gören öğrenciler de yok. Ben bir taksiciyim ama iş yok, oturuyorum. Genel anlamda esnaf da böyle… Bence artık sağlık koşullarını da dikkate alacak şekilde gerekli tedbirler alınarak ülkenin turizmi canlanması lazım... Çünkü kendi kendimize yetecek bir bütçemiz yok ve dışarıya bağlıyız. Kapatmakla sadece gün kurtarılıyor.”

Yeşim Uçan Yılmaz: “Bu durumun nereye kadar gideceğini de bilemiyoruz”

“Girne çarşısı bomboş… Turist zaten yok, yerli halk da çekindiği için pek dışarıya çıkmak istemiyor çünkü virüs her yerde. Şu anki durumu düşünürsek bence yaz aylarında da bir şey değişmez. Açıkçası bu durumun nereye kadar gideceğini de bilemiyoruz. Umarım bir an önce biter ve eski günlere yeniden döneriz.”

Yusuf Alıcı: “Evde olsam daha karlı çıkarım”

“Buraya kahve içmek için bir emekli grubu gelir hepsi bu. Çünkü ülkede turizm kalmadı. Benim burada bulunmamamın tek sebebi evde canımın sıkılmasıdır ama evde olsam daha karlı çıkarım. Pandeminin bitip turistlerin gelmesi gibi bir beklentim yok. Bence artık tedbirli bir şekilde açılma olması lazım. Başka çaremiz yok.”