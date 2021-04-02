Girne bölgesinde uyuşturucudan iki tutuklu

Girne bölgesinde dün 41 yaşındaki A.G. ile 29 yaşındaki I.V.N, uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Girne’de dün Mersin Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince şüpheli vaziyette görülen 41 yaşındaki A.G.’nin (E) üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramada; yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

A.G.’nin evinde yapılan aramada da, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan dün Lapta’da 29 yaşındaki I.V.N.’nin (E) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve 10 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındı.

I.V.N. tutuklandı.