Girne Belediyesi Öykü Yarışması sonuçlandı

Girne Belediyesi’nin 6, 7 ve 8’inci sınıflara yönelik geleneksel etkinliği olan ve bu yıl yedincisi gerçekleştirilen öykü yarışması, “Girne’de Bir Yer Düşlüyorum” teması ile tamamlandı. Yarışmada derece alan öğrenciler, Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen tören ile ödüllerini Girne Belediye başkanı Murat Şenkul’dan aldı. Ayrıca yarışma kapsamında görev alan jüri üyelerine de Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Tektan, Kani Medo Çağla ve Ziya Egemen Sencer çiçek taktimi gerçekleştirildi.

7 OKULDAN TOPLAM 30 ÖĞRENCİ

Yarışmaya 7 okuldan toplam 30 öğrenci katılırken, katılım gösteren okullar ise English School of Kyrenia, Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Girne Amerikan Koleji, Doğa Koleji, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Oğuz Veli Ortaokulu oldu.

DERECE ALANLAR

Ada Karataş – Birincilik Ödülü (English School of Kyrenia), Azra Sayıalioğlu – İkincilik Ödülü (Doğa Koleji), Eflin Şengün – Üçüncülük Ödülü (Doğa Koleji), Mısra Boral – Başkanlık Özel Ödül (19 Mayıs Türk Maarif Koleji).

YARIŞMA JÜRİ ÜYELERİ

Yarışma değerlendirme kurulunda yer alan jüri üyeleri şu şekilde; Namık Çavuş (Yazar), Emine Gülköse (Dr. Suat Günsel Ortaokulu), Gülay Damar (English School of Kyrenia), Alpin Şaşoğlu (Doğa Koleji), Beria Emirtaneoğlu (Osman Nejat Konuk Ortaokulu), Ferdiye Yurdakul (Oğuz Veli Ortaokulu), Nisa Selin İlhan (Girne American Koleji)