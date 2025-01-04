Girne Belediyesi, liman güvenliği için kolları sıvadı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Turizm Limanı’ndaki aydınlatma sorununu ve belediyeye yapılan ödemelerle ilgili aksaklıkları sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile gündeme getirdi. Şenkul, limanın iç bölümünde bulunan yaklaşık 1100 metre uzunluğundaki alanda yer alan 40 civarı projektörün yıllardır çalışmadığını belirterek, bu eksikliğin ülke güvenliği açısından büyük bir problem oluşturduğunu vurguladı.

Başkan Şenkul, belediye olarak Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluk alanında olmasına rağmen bu sorunun çözümü için harekete geçtiklerini ifade etti. Ancak, belediyeye yapılması gereken ödemelerin bu ay yapılmayacağının kendilerine bildirilmesi üzerine, ödenmeyen paranın Girne halkına ait olduğuna dikkat çekti. Şenkul, "Bu konuları merkezi idareyle konuşmaktan yorulduk. Sorunlar çözülmüyor, hakkımızı almak için artık yalvarmayacağız" dedi.

Tüm zorluklara rağmen belediye olarak limanın aydınlatma sorununu çözmekte kararlı olduklarını belirten Şenkul, "Limanların güvenliği, ülkemizin güvenliği açısından önemlidir. Bu yüzden sözümüzü tutup aydınlatmaları yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şenkul, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Girne Turizm Limanı geçen yıl giriş-çıkış toplamda yaklaşık 325 bin yolcuya ve 65 bin araca ev sahipliği yapmış kentimizin, ülkemizin dışarıya açılan kapılarından biri. Göreve geldiğimizden beri Limanın daha iyi hizmet verebilmesi için polisimizle, gümrük dairemizle, liman başkanlığı ve acentelerimizle bazı yenilemeler yaptık ve iyileşmeler sağladık. Yine bu çerçevede acenteler binası olarak kullanılan yapının restore edilmesi lazım. Binalara ek olarak Turizm Limanın iç bölümünde yaklaşık 1100 metre uzunluğunda olan ve 40 civarı projektörle aydınlatılması yapılan dev gibi bir alanda tüm aydınlatmalar yıllardır ÇALIŞMIYOR. Ülkeye giriş çıkışların olduğu ve Girne’mizin önemli bir yapısı olan limanın bu eksikliğini gidermek için tespitlerde bulunduk. Bu önemli eksiklik bizden talep edildiği zaman Ulaştırma Bakanlığının sorumluluk alanıdır diye kenara çekilmedik, daha bir çok alanda olduğu gibi. Açıkçası hesabımız şuydu: Maliyeden alacağımız olan çok ciddi bir meblağ var ve son 2 aydır bakiye kapatılmasa da bize ayda 1 ödeme yapılmaya başlanmıştı, biz bu ödemelerden kentimizde olan ancak belediyenin direk sorumluluğu olmasa da kentin sorunu olan konularda kullanmaya başladık. İşte tam da bu noktada Turizm Limanın gümrük ve güvenlikli alanı içinde çalışmayan aydınlatmaları da bu kapsamdaydı ve tarafımızdan yapılacaktı. -Peki ne oldu ? -Bu ay size ödeme yok dendi. -Sebep ? -Yok. Peki ödenmeyen nedir ? Girne Belediyesini, Girnelinin parası. Bu konuları merkezi idareyle konuşmaktan yorulduk. Sorunlar çözülmüyor, hakkımızı almak için artık yalvarmayacağız. Bizim sorumluluğumuzda olmayan dünya kadar kurumun eksikliklerini gidermek için elimizden geleni yaparken, bize bu şekilde davranılması tamam değildir. Bizden talep edilen bu aydınlatma konusunda yapacağımızın sözünü verdiğimiz ve limanların güvenliğinin, ülkemizin güvenliği açısından önemli olduğu için biz sözümüzü tutup aydınlatmaları yenileyeceğiz. Bu paylaşımı hem vatandaşlarımızın hem de bugün doğumgünü olan sayın Başbakanın bilmesi için yazdım. (Hayırlı yaşlar dilerim.) Tek istediğimiz hakkımızın verilmesi ve ülke insanına daha fazla hizmet edebilmek. Talep edilirse 2024 yılında devlet kurumlarına yaptığımız katkıların tam listesini kendilerini bir de yazılı göndeririz."