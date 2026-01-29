Girne Belediyesi akordiyon kursları devam ediyor
Girne Belediyesi tarafından düzenlenen akordiyon kursları devam ediyor.
Girne Belediyesinden yapılan açıklamada, kursların, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda, pazartesi günleri 19.00 – 20.00 saatleri arasında yapıldığı, talep halinde yeni grupların açılabileceği kaydedildi.
Açıklamada, Eğitmen Mehmet Yiğiter eşliğinde sürdürülen kurslarının, “yok olmaya yüz tutmuş akordiyon enstrümanının yaygınlaştırılması ve katılımcıların bu alanda yeterlilik kazanması” amacıyla başlatıldığı belirtildi.
Kursta sadece enstrüman yanında müzik bilgisinin de verildiği ifade edilen açıklamada, kurslara katılmak isteyenlerin, 0533 849 89 47 numaralı telefondan Girne Belediyesi Kültür İşleri Şubesi’ne başvuruda bulunabileceği duyuruldu.
