'GİRNE AYAĞA KALKACAK'

►“Beklediğimden çok daha verimsiz ve hantal bir yapı ile karşılaştım” ►“Şenkul benim arkadaşımdır, beni amir yapsın diye bir şey yok. Ben bunu yapmaya gelmedim” ►“Belediyenin 60 milyon TL üzerinde borcu var. Bu borçlardan 1 sene içerisinde kurtulacağız” ►“Girne Belediyesi yerel hükümettir. Bu kentle ilgili her konuda sorumluluk alacağız…” ►“Sorunlu bir konu varsa, sorumluluk alacağız; elimizden geldiğince müdahil olacağız” ►“Nisan’da çalışmalarımızın meyveleri toplayacağız… Umudumuz kışa hafifletilmiş bir trafik sorunuyla girmek” ►“Tabelayı (kentin girişindeki nüfus tabelasını) tekrar takmamı istediler, nüfusu düzeltsinler dikeceğiz dedim” ►“Mart ayında nüfus sayımı için belediyeler baskı unsuru yaratacak”

Ertuğrul SENOVA

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, göreve geldiği ilk günden itibaren neyle karşılaştığını, hangi adımları attığını ve atmayı hedeflediklerini; YENİDÜZEN’den Mert Özdağ, Meltem Sonay ve Ertuğrul Senova’ya anlattı…

Seçimin ardından belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunda ilk karşılaştığı şeyin, masa üzerinde duran onlarca “işlenmemiş fatura” olduğunu anlatan Şenkul, belediyenin “en az” 60 milyon TL borcu olduğunu söyledi ancak bir yılın sonunda bu borçlardan kurtulacaklarını vurguladı.

Girne Belediyesi’nde “beklediğinden çok daha verimsiz, hantal ve liyakattan uzak bir yapı” ile karşılaştığını anlatan Şenkul, bölüm amirleri dururken, ustabaşlarının iş teslim aldığını, başkanla çalıştığını, aradaki en az 3 kademe ile iletişimin by-pass edildiğini anlattı.

Şenkul, “Murat Şenkul benim çok yakın arkadaşımdır. Alsın beni bölüm amiri yapsın gibi bir şey yok. Bunu yapmaya değil, Girne’yi yönetmeye geldim. Bu konuda sıkıntı yaşayacaksak yaşayacağız” diyerek, liyakata oldukça değer verdiğine vurgu yaptı.

10 günlük görev süresinde, özellikle yasadışı atılmış tüm adımlara ‘dur’ dediklerine dikkat çeken Şenkul, mühürledikleri yapıların sahiplerinin yüzde 90’ının kendisine ulaştığını, bazılarının özür dilediğini ancak yasadışı adımların hiçbirine onay vermediğini vurguladı. Şenkul, bu sayede Girne Belediyesi’nin eksik olan otoritesinin yeniden hissedildiğini, bunu gözlemleyebildiklerini anlattı.

“Her konuda sorumluluk alacağız… Girne Belediyesi yerel hükümettir” diyen Şenkul, Sorunlu bir konuda varsa, sorumluluk alacağız; elimizden geldiğince müdahil olacağız” ifadelerini kullandı.

Girne’nin en büyük sorunlarından biri olan trafik konusunda çalışmalar başlattıklarını, asker içerisinden geçecek 2 yol için önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştireceklerini belirten Şenkul, “Nisan’da çalışmalarımızın meyveleri toplayacağız… Umudumuz kışa hafifletilmiş bir trafik sorunuyla girmek” dedi.

Girne’nin gerçek nüfusunu yansıtmadığı gerekçesiyle söktürdüğü Girne İlçesi tabelasıyla ilgili kendisine gelen geri dönüşleri anlatan Şenkul, “Tabelayı tekrardan dikmemi istediler. Ben de nüfusu düzeltsinler dikeceğiz dedim. Projeksiyon nüfus çalışmaları varmış ama o da tamam değil” ifadelerini kullandı.

Şenkul ayrıca, Belediyeler Birliği’nde, Mart ayında nüfus sayımı yapılması için baskı unsuru oluşturulması yönünde karar aldıklarını da anlattı.

“Beklediğimden çok daha verimsiz, hantal ve liyakattan uzak bir yapı buldum”

İlk olarak, seçilmesinin ardından Girne Beldiyesi’nde karşılaştığı yapıyı anlatan Şenkul, “Beklediğimden çok daha verimsiz bir yapı buldum. BELPAZ her ne kadar dıştan eleştirilse de belediyesinin operasyonel anlamda tek dayanağı oldu. BELPAZ kadrosuz bir yapı ama tüm operasyonu yürüten şirket pozisyonunda. Belediyenin sadece temizlik bölümü çok aktif. Onun dışında beklediğimden daha hantal ve verimsiz bir yapı var. Kurumsal bir yapı yok. Liyakat yok. Kurumsal hafıza yerler altında” şeklinde konuştu.

“Şenkul benim arkadaşımdır, beni amir yapsın diye bir şey yok. Ben bunu yapmaya gelmedim”

Bölüm amirleri dururken, ustabaşlarının iş teslim aldığını, başkanla çalıştığını, aradaki en az 3 kademe ile iletişimin by-pass edildiğini söyleyen Şenkul, bu yapıyı değiştirmek istediklerini söyledi.

Özellikle liyakate büyük değer verdiklerinden bahseden Şenkul, “Murat Şenkul benim çok yakın arkadaşımdır. Alsın beni bölüm amiri yapsın gibi bir şey yok. Benim de bazı şeyler canım çeker ama bu olmayacak. Bunu yapmaya değil, Girne’yi yönetmeye geldim. Bu konuda sıkıntı yaşayacaksak yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Mali yapı… “60 milyon TL üzerinde borç var”

Mali yapıya ilişkin soru üzerine konuşan Şenklul, “60 milyon TL üzerinde borç var. Göreve geldiğimde masada dosya dolusu fatura buldum ve hiçbiri işlenmemişti. Bu faturaların karşılığı olan işlere bakıp, hak edişleri değerlendireceğim. Piyasaya borç 23 milyon TL. Bunlara artı olarak işlenmemiş faturalar var. BELPAZ’a borç var. Tümünü toplayınca en az 60 milyon TL’lik borç ortaya çıkıyor. Bu rakamlar Girne Belediyesi için yüksek rakamlar değil, bütçemiz yüksek. Bir yıla kadar mali durumu toparlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bir inşaattan metrekare başına alınan emlak vergisi 1.30 TL”

Belediyenin gelirleri konusunda konuşan Şenkul, özellikle emlak vergisi konusunda ciddi bir sorun yaşandığına dikkat çekerek, “Bir inşaattan metrekare başına alınan emlak vergisi 1.30 TL’dir. Yani Girne’de 100 metrekarelik bir eve, 130 TL vergi ödüyorsunuz. Bu rakamlar şaka gibi rakamlar. Hükümetten emlak vergisi konusunda adım atmasını bekliyoruz” dedi.

“Girne’de bir otorite eksikliği var”

10 günlük görev süresinde, özellikle yasadışı atılmış tüm adımlara ‘dur’ dediklerine dikkat çeken Şenkul, “Mühür vurduk, kaldırmadığı halde dava açacağımızı söyledik” ifadelerini kullandı. Şenkul, rakama ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı ancak “bilgilerine gelen kaçak yapıların tümünü bir tuttuklarını” belirtti.

Mühürledikleri yapıların sahiplerinin yüzde 90’ının kendisine ulaştığını söyleyen Şenkul, “Bazıları yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Özür dileyen de oldu. Ama biz eşit ve adil davranacağız. Bu sayede otoriteyi saymaya başlıyorlar. Bu konuda bir kişiye bile tamam deyince, çorap söküğü gibi devamı gelir. Yasadışı en küçük işi durdurmakta kararlıyız. Yasadışılığın büyüğü ya da küçüğü olmaz. Girne’de bir otorite eksikliği var. Gereken hamleleri yaptık. Şimdiden bir sakinleme gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

“Her konuda sorumluluk alacağız… Girne Belediyesi yerel hükümettir”

Girne Belediyesi’nin, bölgedeki her konuda sorumluluk alma niyetinde olduğu yönündeki algıyla ilgili soru üzerine konuşan Şenkul, “Tam olarak bunu yapacağız. Girne Belediyesi yerel hükümettir. Burada kastettiğim Murat Şenkul liderliği değil; Girne Belediyesi’nin liderliğidir. Girne’de olan tüm konularla yerel liderlik ortaya koyacağız. KIB-TEK’in, Kaymakamlığın, itfaiyenin, polisin bütçesi ortada. Bu kurumlardaki insanların bir şeyler yapma gayretleri var ama bütçe sorunları da var. Araç sorunları var… Bu noktada Girne’de ciddi bir bütçeye sahip tek kurum Girne Belediyesi’dir. Tüm paydaşları işin içine katabilecek kurum, Girne Belediyesi’dir” dedi.

“Proaktif bir yapı kurmaya çalışıyoruz”

“Belediye isterse kent güvenliğinden elini çeker ama isterse de polise destek için münhal açar” diyen Şenkul, kent güvenliği için münhal açtıklarını belirtti, “Güvenliği polisten devralmıyoruz ama polise destek olmak istiyoruz. Bizim KIB-TEK ile protokolümüz var. Elektrik direğine çıkabilecek lisansa sahip çalışanlarımız var. Örneğin ALO 185 üzerinden talep aldığımızda KIB-TEK’e iletiyoruz, eğer gelemeyeceklerse, biz gerekeni yapıyoruz. KIB-TEK2ten bir çalışan istiyoruz, onlarla birlikte ışığı biz takıyoruz. Başkanlığa seçildikten son çiçek göndermeyin dedik, 150 tane ampul gönderenler var, sponsorluklar alıyoruz ve bunları kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Proaktif bir yapı kurmaya çalıştıklarını anlatan Şenkul, “Tamam bu yapıyı kurmayalım; karanlık kalsın Girne. Polise yardım etmeyelim, güvensiz kalsın Girne. Yollarla ilgili sorumluluğu Karayolları’na bırakalım, trafikte perişan olalım. Bu ise istenen, ben bu değilim. Seçim sürecinde bunu söylemedim. Tüm bu konularda liderlik yapacağız, elimizi taşın altına sokacağız dedik. Ve bunu da belediyenin bütçesine yük getirmeyecek şekilde yapıyoruz” dedi.

Girne Antik Liman projesi… “Belediye dahil değildi, gittik ve müdahil olduk”

Girne Antik Liman bölgesinde Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü projede belediyenin hiçbir şekilde yer almadığını belirten Şenkul, şöyle devam etti:

“Biz gittik, o gün müdahil olduk. Oraya mühendis arkadaş da atıyoruz. Taleplerimiz yerine getiriliyor mu diye bakmasını talep edeceğiz. Antik Liman’da Meclis üyelerimizle birlikte esnafla bir toplantı yaptık ve 1 Haziran sonrası için yol haritası çizdik. Fiziki iyileştirmenin 30 Mayıs’ta biteceği açıklandı. Ama esas olan o günden bir gün sonrasıdır. Bir inşaatı yapmak çok kolaydır ama esas olan insanların davranış şekilleriyle o binanın huzurunu, ömrünü belirlemektir. Fiziksel olarak belki de çok güzel bir yapı olacak ama hijyen, servis kalitesi, başıboşluk eskisi gibi kalacaksa, belediyenin ve Turizm Bakanlığı’nın ilgisizliği aynı şekilde kalacaksa, yatırım 1 sene sonra çöp olacak.”

“Elimizden geldiğince müdahil olacağız, çözeceğiz”

Girne’yi ilgilendiren diğer konularda olduğu gibi bu konuda da sorumluluk üstlendiklerini söyleyen Şenkul, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kâğıda bakarsanız, Girne Belediyesi bunu yapacak diye bir şey yazmaz. Bir önceki başkan bunu yapmadığı için Girne bu halde. Biz bu sorumluluğu almak zorundayız. 51/95 sayılı yasada çok net yazıyor; polisin, Turizm Bakanlığı’nın, KIB-TEK’in yetkilerini belediye de paylaşır diye yazmıyor. Yetkisinde değil diyebilirsin. Ama ne yazıyor? Kentin güvenliği, huzuru, aydınlatılması, tarihi eserleri, limanlarının korunması belediyenin yetkisindedir. İstersen oradan okur, sorumluluğumdur dersin; istersen de ‘yok arkadaş, bunlar sorunlu konular, sorumluluk almam’ dersin ve Girne bu halde gelir. Önümüzdeki 4 yılda bu böyle olmayacak. Sorunlu bir konuda varsa, sorumluluk alacağız; elimizden geldiğince müdahil olacağız.”

Trafik… “Nisan’da çalışmalarımızın meyveleri toplayacağız… Umudumuz kışa hafifletilmiş bir trafik sorunuyla girmek”

Girne’nin en büyük sorunlarından biri olan trafik konusunda atacağı adımların sorulması üzerine Şenkul şöyle devam etti:

“Bellapais’ten Ciklos’a çıkan bir kaçış yolu var ama hiçbir şekilde projelendirilmedi, Eski Eserler Dairesi ile çatışır pozisyona düşüldü. Çünkü orada tarihi bir köprü var. Biz Eski Eserler Dairesi ile bir araya geldik. Bir proje hazırladık ve köprüyü koruyacağımıza dair ön proje sunduk. Bunun yanında ana projeyi de hızlı şekilde Şehircilik ve Karayolları’na yolluyoruz. Çok kısa sürede o yola başlayıp, Ocak sonuna asfaltlamayı planlıyoruz. Bunu yaptığımız zaman trafik hafifleyecek. Dün akşam mecliste Trafik Komisyonu’nu belirledik. Önümüzdeki hafta ilk toplantısını yapacak. Palyatif çözümler üretmeyi düşünüyoruz. Trafiğin rahatlaması muhtemelen nisan sonunu bulacak. Haftaya muhtemelen KTBK ile görüşeceğiz. Askeri bölgelerden 2 geçiş yolu almak anlamında bir çalışmamız var. Bunları başarırsak, doğu çevre yolu olana kadar Girne trafiği bir miktar hafiflemiş olacak. Bu da Nisan ayı içerisinde ilk meyvesini vermeye başlayacak. Yazda okullar kapandığı için daha büyük bir mücadele alanımız olacak. Umudumuz kışa hafifletilmiş bir trafik sorunuyla girmek.”

“Geçmiş yönetim eksik olmasın, bize yıpranmış, bozuk ve tamir bekleyen araçlar bıraktı”

Aydınlatma konusunda çok hızlı çalıştıklarını, muhtemelen 60 gün hedeflerine çok rahatlıkla ulaşacaklarını anlatan Şenkul, çöp konusunda da devam eden bazı sorunlar olduğunu, bunların araç eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Şenkul, “Geçmiş yönetim eksik olmasın, bize yıpranmış, bozuk ve tamir bekleyen araçlar bıraktı. Bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Turizm kenti olan Girne’de belediye ilk kez Turizm Komitesi oluşturdu”

Girne’nin turizm kenti olmasına rağmen, belediyenin ilk kez Turizm Komitesi oluşturduğunu, bu komiteye bölgedeki turizmcileri de katmayı hedeflediklerini belirten Şenkul, ayrıca bir de Spor Komitesi oluşturduklarını belirtti, bunun da ilk kez yapıldığının altını çizdi.

“Tabelayı tekrar takmamı istediler, nüfusu düzeltsinler dikeceğiz dedim”

Girne’nin gerçek nüfusunu yansıtmadığı gerekçesiyle söktürdüğü Girne İlçesi tabelasıyla ilgili kendisine gelen geri dönüşleri anlatan Şenkul, şöyle konuştu:

Tabelayı tekrardan dikmemi istediler, ben de dikmeyeceğimi söyledim. İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili arayıp bu konuyu talep etmiş… Ben de nüfusu düzeltsinler dikeceğiz dedim. Projeksiyon nüfus çalışmaları varmış ama o da tamam değil.”

“Mart ayında nüfus sayımı için belediyeler baskı unsuru yaratacak”

Belediyeler Birliği’nde yaptıkları toplantıda, Mart ayında nüfus sayımı yapılması için baskı unsuru oluşturma kararı aldıklarından söz eden Şenkul, “Başkan da aynı fikirde olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.