Girne Antik Liman ihalesini Tosunoğlu İnşaat LTD. kazandı.

“Girne Antik Liman Altyapı, Çevre, Restorasyon Düzenlemesi ve Geliştirme Projesi” ismiyle çıkılan ihale, 19 milyon 980 bin TL’ye “Tosunoğlu Group” bünyesindeki Tosunoğlu İnşaat’a verildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, kararın askıya asıldığını, 5 gün boyunca olası itirazların kabul edileceğini belirtti.