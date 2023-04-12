Gezici anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda cumhurbaşkanı

Gezici Araştırma’nın anketine göre Türkiye’de millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri ilk turda yüzde 53,4’le kazanıyor. Şirket sahibi Murat Gezici, 17 Mart’ta, cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun önünde olduğunu söylemişti.

Gezici Araştırma’nın anketi 1–2 Nisan 2023 tarihlerinde Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, ve Van illerinde 2 bin 864 kişiyle yüz yüze yapıldı. Katılımcılara, “Hangi adaya oy vereceksiniz” diye soruldu.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın aktardığına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 53,4 olarak kaydedildi. Ankete göre TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oy oranıysa yüzde 43,2. Diğer adaylardan Muharrem İnce yüzde 2,1 alabiliyorken; Sinan Oğan 1,3’te kaldı.

Seçimin ikinci tura kalması halinde, ankete katılanların yüzde 55,2’si Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söylerken, Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 44,8 olarak ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 56,2’si Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyor. Erdoğan’ın yeniden seçileceğini öngörenlerin oranıysa yüzde 42,1.

17 Mart’ta ‘Erdoğan önde’ demişti

17 Mart’ta CNN Türk’teki programda konuşan şirket sahibi Murat Gezici, 28 Şubat’ta yapılan anketlerinde Erdoğan’ın önde olduğunu savunarak, “Ben seçimin ikinci tura kalacağını ön görüyorum. Ben en kilit partiyi Memleket Partisi ve Zafer Partisi olarak görüyorum” demişti.

Editör notu: Gezici Araştırma’nın internet sitesi hizmet vermiyor. Ankette de Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiler açıklanmadı:

• Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği

• Hata payı

• Kararsızların nasıl dağıtıldığı

Türkiye Raporu’nun anketi: Muharrem İnce seçimi ikinci tura bırakıyor

Türkiye Raporu’nun nisan anketine göre Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ilk turda ‘seçimi ikinci tura bırakacak’ oranda oy alacak.

Millet ittifakının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesinden sonra yayınlanan anketler Kılıçdaroğlu’nu cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de çoklu aday senaryolarında seçimin ikinci tura kalma ihtimali yüksek.

Muhalifler, ‘oyların bölünmemesi’ için İnce’nin adaylıktan çekilmesini istiyor.

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, Twitter’dan nisanın ilk haftasında düzenlenen Türkiye Raporu anketindeki üç bulguyu paylaştı:

Kararsızlar azalıyor

CHP ve MHP’de artış var

İnce’nin oyları cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakacak seviyede

İnce, ikinci tura kalamayacağı hatırlatılınca “Çekilirler bakarsın. Üçüncüyle birinci yarışır” demişti.

Editör notu: Türkiye Raporu anketlerini halka açık yayınlamıyor. Dolayısıyla Selçuki’nin verdiği özet bilgilerde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiler yer almadı: