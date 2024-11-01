Sağlık Bakanlığı, Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören 6 bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bebeklerin genel tedaviye verdikleri yanıt olumlu yönde seyrettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Bugün sabah 08.30 itibarıyla yapılan değerlendirmelere göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan 6 bebeğin tümünün sağlık durumları iyi olup, beslenmeleri ağız yoluyla devam etmektedir ve genel tedaviye verdikleri yanıt olumlu yönde sürmektedir. Kamuoyuna duyurulur."