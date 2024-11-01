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"Genel tedaviye verdikleri yanıt olumlu"

"Genel tedaviye verdikleri yanıt olumlu"

Sağlık Bakanlığı, Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören 6 bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bebeklerin genel tedaviye verdikleri yanıt olumlu yönde seyrettiğini açıkladı. 

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Sağlık Bakanlığı, Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören 6 bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bebeklerin genel tedaviye verdikleri yanıt olumlu yönde seyrettiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: 

"Bugün sabah 08.30 itibarıyla yapılan değerlendirmelere göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan 6 bebeğin tümünün sağlık durumları iyi olup, beslenmeleri ağız yoluyla devam etmektedir ve genel tedaviye verdikleri yanıt olumlu yönde sürmektedir. Kamuoyuna duyurulur."

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