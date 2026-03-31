“Genel grev ve eylemler kaldığı yerden devam edecek”

Yasa, hukuk ve etik ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle hükümeti sert sözlerle eleştiren sendikalar, Meclis Genel Kurulu’nun açılmasıyla birlikte genel grev ve eylemlerin yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamada, hükümetin toplumsal meşruiyetini yitirdiği belirtilerek, mücadele çağrısı yapıldı.

Tüm sendikalar adına KTÖS Başkanı Mustafa Baybora tarafından yapılan açıklamada, 1 Nisan 2026 itibarıyla hiçbir ek mesai gerektiren görevin kabul edilmeyeceği ve angarya çalışmanın reddedileceği belirtildi.

Aynı gün saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası önünde protesto eylemi düzenleneceği kaydedilen açıklamada, odanın yolsuzluk, rüşvet ve sahtecilik gibi konularda sessiz kaldığı, ancak çalışan hakları söz konusu olduğunda tutum aldığı açıklandı.

Eylem programı kapsamında, 2 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de mahkeme önünde toplanılacağı ve hükümetin yasa gücünde kararnamesine karşı ara emri başvurusunda bulunulacağı da duyuruldu.

Sendikalar, önümüzdeki günlerde de eylem ve grevlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, kamuoyuna mücadele çağrısında bulundu.