Mağusa Belediyesi, Bayram Şenliği düzenliyor

Mağusa Belediyesi, Kurban Bayramı’nın üçüncü ve dördüncü günlerinde çocuklara yönelik Bayram Şenliği düzenleyecek.

Belediye'den verilen bilgiye göre, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde 12.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler, Ali Mahir Parkı ve Maraş MAGEM’de yapılacak.

Şenlik kapsamında şişme oyunlar, şişme zıpzıplar ve maskot gösterileri yer alacak.

Mağusa Belediyesi, tüm çocukları ve aileleri şenliğe davet ederken, Kurban Bayramı’nın tüm halka sağlık, huzur, mutluluk ve birlik getirmesini diledi.