“Genel durumu iyi, sabaha kadar müşaade altında olacak”

“Yüksek tansiyon” şikayeti nedeniyle Kolan Hastanesi’ne başvuran Meclis Başkanı Zorlu Töre geceyi müşaade altında geçirecek.

Töre’nin sağlık durumuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Kolan Hastanesi Başhekimi Celal Bölükbaşı, Töre’nin kendilerine göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetleri nedeniyle başvurduğunu söyledi, genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi. Tetkiklerin devam ettiğini belirten Bölükbaşı, “Sabaha kadar müşaade altında olacak” ifadelerini kullandı.

İki gündür devam eden Meclis Başkanlığı kriziyle ilgili gecenin ilk saatlerinde Saray’da toplantı gerçekleştirilmiş, Töre toplantının ardından Kolan Hastanesi’ne başvurmuştu.

Töre, Saraydaki toplantı sonrası hastaneye kaldırıldı