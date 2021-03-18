“Gençler gördükleriyle yetinmesinler ve daha çok üretmeye çalışsınlar”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Gönyeli Yenikent’te bulunan ve içerisinde vintage tarzı elbise ve el yapımı takıların bulunduğu ‘Boncuk Dünyası’ mağazasının sahibi Hayriye Anıt, elbiselerle takıları birbirleriyle uydurmayı beğendiğini ve işini severek yaptığını söylüyor.

Daha önce tarihi Kumarcılar Hanı’nda dükkânı olduğunu aktaran Anıt, orada işlerinin iyi gitmediğinden dolayı Gönyeli’deki Yenikent Bölgesi’ne taşındığını belirtiyor. Önceki dükkanında sadece takı sattığını anlatan Hayriye Anıt, dükkanını taşımasıyla vintage tarzı elbiseler de satmaya başladığını ifade ediyor. “Takılarda çok özel ve daha farklı olması açısından fabrikasyon yerine el yapımı takıları satmayı tercih ediyorum” diyen ‘Boncuk Dünyası’ mağazasının sahibi Hayriye Anıt, herkesin, her yerde kolayca bulabileceği ürünler yerine, farklı ürünler satmayı sevdiğini dile getiriyor.

“Gençlerimiz sadece belirli şeylere takılı kalıp yaşamasınlar”

Gençlere de nasihatlerde bulunan Hayriye Anıt, şunları söyledi;

“Gençlerimiz Avrupa’yı gezip görsün, sadece belirli şeylere takılı kalıp yaşamasınlar. Sadece gördükleriyle yetinmesinler ve daha çok üretmeye çalışsınlar. Çünkü küçük bir ülkede yaşıyoruz ve herkes aynı şeyleri yapabiliyor. Farklı olmayı sevmek ve girişimci olmak lazım. Ben farklı olmayı seviyorum.”