Gençler 5 Aralık’ta ‘barış’ için yürüyecek

Gençlik örgütleri bir kez daha Kıbrıs’ta barış için yürüyüş yapıyor, sokağa iniyor, ses veriyor.

5 Aralık akşamı Lefkoşa Dereboyu’nda “Barış Yürüyüşü” düzenlenecek Gençler, saat 17.00’de Lefkoşa Dereboyu’ndaki trafik ışıklarında buluşacak, “Geleceğimiz Barış İçin” sloganıyla yürüyüş yapacak.



“Barış Yürüyüşçüleri olarak adamızda barış içinde yaşamak, her türlü etnik ve dini ayrımcılığı reddettiğimizi göstermek, bizden sonraki nesillere huzur içinde bir gelecek bırakma arzumuzu dile getirmek amacıyla bir araya geldik” diyen organizasyon komitesi, tüm barışseverleri de yürüyüşe çağırdı.



Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:



“Barışın sadece savaş durumunun olmaması ile değil; özünde, din, dil, ırk farketmeksizin kardeşçe, özgürce, karşılıklı sevgi ve saygıyla yaşayan, demokratik bir toplumla anlam kazanabildiğine inanıyoruz. Hayal ettiğimiz barışın içeriğine yaraşır şekilde de biz gençler bu yürüyüşte şarkılarımızla, danslarımızla, şiirlerimizle; sanatımızla yola çıkacağız. 5 Aralık tarihinde Lefkoşa’da Citroen ışıklarında saat 17.00’da gerçekleşecek olan Barış Yürüyüşü’nde sizleri de yanımızda görmekten gurur duyarız.”



CTP Gençlik Örgütü yürüyüşe destek açıkladı.



“Barışa susamış toprakların, barışa hasret çocukları olarak bizlerde Barış Yürüyüşü grubunun düzenleyeceği yürüyüşe destek oluyoruz” denen açıklamada, “Kıbrıs’ta çözümün tüm ilerici kesimlerin ortak çabası ile olacağının bilincindeyiz; bu nedenle, tüm ilerici kesimleri Barış Yürüyüşüne destek vermeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.